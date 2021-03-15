Вадим Евсеев: Дюпин полностью заслужил свое место в составе сборной России

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением по поводу вратарской позиции в составе сборной России.

Отметим, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал трех голкиперов на матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года – Антона Шунина («Динамо»), Сослана Джанаева («Сочи») и Юрия Дюпина («Рубин»).

– Немного удивился, что Гилерме не вызвали в сборную, но, видимо, на сегодняшний день есть из кого выбирать. Наверное, если бы не молодежный чемпионат Европы, Максименко был бы в сборной. Но тот же Дюпин – прекрасный вратарь, он второй сезон проводит на высоком уровне и полностью заслужил свое место в составе сборной России, – приводит слова Евсеева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Дюпин принял участие в 19 матчах, пропустил 22 гола и пять раз отстоял «на ноль». В последних трех турах РПЛ «Рубин» одержал три победы и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В рамках отборочного цикла к ЧМ-2022 сборной России предстоит встретиться с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).