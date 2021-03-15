Аллегри может возглавить «Лидс»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить один из клубов Английской Премьер-лиги.

По информации The Times, в услугах 53-летнего специалиста заинтересован «Лидс». Отмечается, что английская команда вступит в переговоры со итальянским тренером, если станет известно об уходе нынешнего наставника «павлинов» Марсело Бьелсы, контракт которого истекает по окончании сезона-2020/21.

Сам аргентинец выразил желание продолжить свою работу в Англии, но пока руководство клуба не договорилось с тренером об условиях нового соглашения.

Аллегри находится без клуба с 30 июня 2019 года после того, как он покинул «Ювентус». Вместе с туринской командой он стал шестикратным чемпионом Италии.