Станислав Черчесов: Мы обратили внимание на Дюпина и Самошникова не вчера, а гораздо раньше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в национальную команду двух игроков «Рубина» – голкипера Юрия Дюпина и левого защитника Илью Самошникова.

Отметим, что ранее оба футболиста никогда не вызывались в российскую сборную.

– Мы знаем их давно. Смотрели и в 2020 году, кто себя проявляет и показывает потенциал. Плюс были сборы в Турции у команд РПЛ, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Но еще раз: мы обратили на них внимание не вчера, а гораздо раньше. Другой момент, что год назад они боролись за одни места, то сейчас уже борются за еврокубки. Планка у них повысилась, уровень тоже, – сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне 32-летний Дюпин принял участие в 19 матчах, пропустил 22 гола и пять раз отстоял «на ноль». Что касается Самошникова, то на счету 23-летнего россиянина два гола и ассист в 19 встречах за казанскую команду.

Напомним, что в последних трех турах РПЛ «Рубин» одержал три победы и поднялся на шестое место в турнирной таблице.