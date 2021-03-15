«Манчестер Юнайтед» летом планирует расстаться с четырьмя игроками

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается провести чистку состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metro, «красные дьяволы» хотят продать минимум четырех игроков основного состава и рассчитывают заработать около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что английский клуб готов расстаться с защитниками Диогу Далотом, находящимся в аренде в «Милане», и Филом Джонсом, а также хабвеками Хуаном Матой и Джесси Лингардом. Этой зимой англичанин был арендован «Вест Хэмом».

На данный момент подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков в 29 турах.