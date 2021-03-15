Лисакович, Маевский и Павловец получили вызов в сборную Белоруссии на ближайшие матчи

Федерация футбола Белоруссии огласила состав национальной команды на мартовские матчи.
Отметим, что в заявку сборной попали три игрока, представляющие Российскую Премьер-лигу – центральный защитник «Ростова» Александр Павловец, опорный полузащитник «Ротора» Иван Маевский и форвард «Локомотива» Виталий Лисакович.
24 марта подопечные Михаила Мархеля проведут товарищескую встречу против сборной Гондураса. 27 и 30 марта Белоруссия сыграет два матча в рамках отбора чемпионата мира с Эстонией и Бельгией соответственно.
источник: Белорусская федерация футбола