Марко Розе: Мы постараемся показать более убедительный футбол во втором матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Напомним, что первая игра завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

– Матч с «Ман Сити» станет очень важным для нас. Ведь мы проделали большой путь, чтобы дойти до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Да, в первой игре мы проиграли 0:2, но мы постараемся показать более убедительный футбол и переломить ход противостояния. Нам будет важно надежно сыграть в обороне и реализовать свои моменты у чужих ворот, – цитирует Розе пресс-служба УЕФА.

Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 16 марта, на стадионе «Этихад». Начало встречи – в 23:00 мск.