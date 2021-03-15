Боатенг готов покинуть «Баварию»

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг близок к тому, чтобы покинуть команду в конце сезона-2020/21.

По информации Bild, руководство мюнхенского клуба до сих пор не продлило контракт с 32-летним немцем, рассчитанный до конца текущего сезона. Сам футболист недоволен подобным отношением со стороны баварской команды и готов сменить клубную прописку этим летом.

Напомним, что Боатенг перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2011 года. С тех пор он сыграл за мюнхенский клуб 352 матча, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. Вместе с командой он дважды становился обладателем Лиги чемпионов, а также восемь раз выигрывал чемпионат Германии.