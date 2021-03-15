Кукуляк рассудит матч между ЦСКА и «Зенитом»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила бригаду арбитров, которые обслужат центральный матч 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом».

Отмечается, что главным судьей назначен Евгений Кукуляк. Его ассистентами станут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Работу резервного судьи выполнит Павел Шадыханов, а отвечать за VAR будет Игорь Панин.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. Что касается ЦСКА, то армейский клуб с 40 очками располагается на третьей строчке.

Матч между командами состоится 17 марта. Начало – в 20:00 мск.