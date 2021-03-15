Сергей Рыжиков: Болею за «Тамбов» и желаю им удачи в оставшейся части сезона

«Устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю (работу) по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты двух и более месяцев. Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже «заржавела». В последний раз в конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.

Ради чего играет «Тамбов»? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи.

Не думал о прощальном матче. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда. Если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем, — сказал Рыжиков в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Рыжиков провел 20 матчей, в которых пропусти 32 мяча.

Голкипер является двукратным чемпионом России по футболу в составе казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева в 2008 и 2009 годах.