Арсен Венгер: Чемпионат мира стоит проводить раз в два года

Глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер предложил сократить промежутки проведения чемпионатов мира, разыгрывая первенство раз в два года.

«В нынешних условиях, когда чемпионат мира проводится раз в четыре года, игрокам сборных, средний возраст которых 27-28 лет, сложно выиграть турнир, так как на следующее первенство они приезжают в возрасте 32-33 лет. Я предлагаю проводить соревнование раз в два года», - приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, что французский специалист ранее тренировал лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год. С «канонирами» Венгер становился трижды чемпионом Англии.