Никола Влашич: Мы сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас результата в игре с «Зенитом»

Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом».

Игра пройдет сегодня, 17 марта, в Москве. Начало встречи – в 20:00 мск. В первом круге чемпионата армейцы уступили сине-бело-голубым со счетом 1:2.

– В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего для нас результата, – цитирует Влашича пресс-служба армейского клуба.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хорвата десять голов и шесть ассистов в 26 матчах. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» подопечные Виктора Гончаренко отстают на пять очков.

В прошлом туре столичный клуб потерпел гостевое поражение от тульского «Арсенала» (1:2).