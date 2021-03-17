Кутепов получил вызов в сборную России

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что центральный защитник «Спартака» Кутепов вызван в сборную России на мартовские матчи.

Отмечается, что матч отборочного этапа к чемпионата мира 2022 года между российской сборной и Словакией, запланированный на 30 марта, должен пропустить другой игрок обороны национальной команды – Александр Жиров из «Зандхаузена». Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией.

Немецкая команда проинформировала РФС о данной ситуацией после оглашения списка вызванных игроков в сборную России. В связи с этим тренерский штаб сборной принял решение увеличить заявку команды еще на одного футболиста.

Напомним, что в первом матче квалификации подопечные Станислава Черчесова сыграют против Мальты (24 марта). Спустя три дня в Сочи состоится встреча со сборной Словенией.