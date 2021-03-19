«Наших судей нельзя ни о чем спрашивать». Слуцкий - после матча «Рубин» - «Химки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике судейство в матче 23-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).

«Удаление Кузьмина в перерыве матча? Это следствие того, что наших судей нельзя ни о чем спрашивать. Когда ты спокойно задаешь какие-то вопросы. тебе на них никто не отвечает, а показывают только желтые карточки.

Потом арбитры говорят, что их недолюбливают, к ним не так относятся, что они в тяжелых условиях работают. У меня был простой вопрос: почему там эпизод смотрелся, а там — нет. За что я получил желтую карточку. На самом деле много вопросов по судейству, в том числе и в этой игре», - приводит слова Слуцкого «Матч Премьер».

Отметим, что это первое поражение казанцев за посление четыре тура.

«Химки» поднялись на девятую строчку, набрав 35 очков, «Рубин» же остался на восьмом месте – 37 баллов.