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22 марта 13:55
автор: Артур Гичунцев

Владелец «Торпедо» – о приглашении нового тренера: Постараемся не откладывать решение в долгий ящик

Ранее команду покинул Сергей Игнашевич.

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал решение руководства расстаться с Сергеем Игнашевичем, а также высказался об отношениях специалиста с болельщиками московского клуба.

«Слушайте, это же футбол. Всякое бывает... Мы любим эту игру за ее непредсказуемость.

Болельщики – очень эмоциональные люди. Когда Сергей Николаевич выигрывал, они радовались. Сейчас они переживают за команду из-за поражений... Эмоции, одним словом. Мне это не понятно как человеку. Все мы взрослые люди. Прежде всего нужно уважительно относиться к самому себе. Но футбол без эмоций невозможен», – заявил Авдеев «Спорт-Экспрессу».

Наконец, он ответил на вопрос о приглашении нового тренера: «Как только наступит ясность, мы все объявим. Постараемся не откладывать решение в долгий ящик».

Напомним, 41-летний Игнашевич принял столичный клуб летом 2019 года. В нынешнем сезоне его команда занимает шестое место в таблице, а также идет на серии из четырех поражений кряду.

источник: «Спорт-Экспресс»
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