Вадим Евсеев: Хочется, чтобы сборная России начала цикл так же мощно, как при подготовке к Евро-2020

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

– Многого от сборной не жду. Не потому что не верю, а потому что еще март и это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали девять очков в трех матчах. Пожелание, чтобы начали цикл мощно, как было при подготовке к Евро, когда вышли с первого места. Начинаем на Мальте. Думаю и с ней, и в последующих матчах будет играть сильнейшей состав, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

В рамках трех стартовых матчей отборочного цикла к ЧМ-2022 подопечные Станислава Черчесова сыграет против команды Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).