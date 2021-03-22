Руслан Нигматуллин: Гончаренко неплохо поработал в ЦСКА, но один кубок за четыре года – маловато

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

Отметим, что сегодня, 22 марта, 43-летний специалист покинул московский клуб. Его место должен занять экс-форвард команды Ивица Олич.

– В принципе Гончаренко провел неплохую работу, но в таком клубе, как ЦСКА, работу тренеров оценивают по достижениям и победам в чемпионате, Кубке, Суперкубке. Один трофей за четыре года – маловато. Но он молодой тренер, у него еще есть все возможности выигрывать титулы с другой командой. Возможно, с «Краснодаром», – цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством клуб принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений. Его контракт истекает ближайшим летом.

На данный момент красно-синие располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на восемь очков.