Бывшая жена Аршавина: Этот психопат сломал мою жизнь

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала об их расставании.

«Расстались мы с ним еще в Казахстане, – рассказала Казьмина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». – Он стал другим – холодным, менее интересующимся. У него были другие женщины. Он изменял мне с первого дня, но я это уже потом узнала. Ушел он от меня очень просто. Прислал сообщение: «Я ухожу от тебя. Больше не приду». И все.

Дальше он хотел забрать вещи. Была целая эпопея. Он же такой трус! Раньше я думала, что в отношении унизительно слово «жадность». Оказывается, все же слово «трус». он так испугался женщины с тремя детьми, что дождался, когда я уехала в Сочи и осталась только домработница. После этого приехал за всеми вещами.

Он не абьюзер, не тиран. Он психопат! Сломал мою жизнь, выломал, разломал в щепки! И сжег в пепел. Не только мою жизнь, но и жизнь моих родителей, а также, что самое главное, моих детей. И он не несет никакой ответственности за это».

Последним клубом в карьере Аршавина стал казахстанский «Кайрат», за который он играл с 2016 по 2018 годы. С Алисой он расстался окончательно в начале 2019 года.