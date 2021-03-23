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23 марта 13:46
автор: Артур Гичунцев

Евгений Гинер: Решение об уходе Ганчаренко было принято в интересах ЦСКА

Белорусский специалист тренировал команду с 2016 по 2021 год.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение столичного клуба разорвать соглашение с Виктором Гончаренко.

К слову, должность главного тренера уже занял хорватский специалист Ивица Олич.

«Решение об уходе Виктора Ганчаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава.

Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова функционера пресс-служба армейцев.

Добавим, что под руководством Гончаренко ЦСКА выиграл Суперкубок России и дважды становился серебряным призером РПЛ.

источник: ПФК ЦСКА
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