Франк Де Бур: Для полного восстановления Ван Дейку потребуется еще восемь недель

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о сроках восстановления защитника команды Вирджила Ван Дейка, получившего травму колена в октябрьском матче АПЛ прошлого года.

«У нас есть информация, что ему осталось восемь недель для полнейшего восстановления. Сейчас он уже тренируется на поле, но я не знаю, достаточно ли этого срока для того, чтобы он смог принять участие в Евро-2020.

Нужно всегда быть осторожным с такими травмами, но я рад, что он на правильном пути», - приводит слова Де Бура TEAMtalk.

Напомним, что нидерландский специалист возглавляет национальную сборную с 23 сентября 2020 года.