Главный тренер сборной Армении Капаррос: Сперцян показал на поле очень сильный характер

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос отметил игру Эдуарда Сперцяна в матче против команды Румынии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

В своей дебютной игре за национальную команду полузащитник «Краснодар» забил гол и заработал пенальти, который реализовал Тигран Барсегян. Армения в итоге победила румын в Ереване со счетом 3:2.

«Конечно, я не люблю говорить об отдельных футболистах, – цитирует пресс-конференцию Капарроса «РИА Новости». – Победа принадлежит всей команде. Но, конечно, этот парень Сперцян показал на поле очень сильный характер, и он очень скоро может стать важным футболистом для нашей команды».

Армения лидирует в группе J, одержав на старте кампании три победы подряд в трех матчах и набрав девять очков.

20-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за главную команду «Краснодара» лишь пять матчей в РПЛ и две игры в Лиге чемпионов, а в основном играл за «Краснодар-2» в ФНЛ (24 матча, 14 голов и четыре результативные передачи).