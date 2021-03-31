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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Литва 0 Италия 1 П1 42.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Сан-Марино 0 Албания 1 П1 42.0 Х 26.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Англия 1 Польша 1 П1 2.75 Х 1.65 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Австрия 0 Дания 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Лихтенштейн 0 Исландия 2
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Андорра 0 Венгрия 3
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Молдавия 1 Израиль 4
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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Греция 0 Грузия 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 34.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 3.30 Х 1.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Босния и Герце 0 Франция 1 П1 35.0 Х 12.0 П2 1.06
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Шотландия 4 Фарерские остр 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 77' Швейцария 2 Финляндия 2 П1 2.75 Х 1.65 П2 9.60
31 марта 22:40
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер сборной Армении Капаррос: Сперцян показал на поле очень сильный характер

В дебютном матче за армянскую национальную команду полузащитник «Краснодара» забил гол и заработал пенальти.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос отметил игру Эдуарда Сперцяна в матче против команды Румынии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

В своей дебютной игре за национальную команду полузащитник «Краснодар» забил гол и заработал пенальти, который реализовал Тигран Барсегян. Армения в итоге победила румын в Ереване со счетом 3:2.

«Конечно, я не люблю говорить об отдельных футболистах, – цитирует пресс-конференцию Капарроса «РИА Новости». – Победа принадлежит всей команде. Но, конечно, этот парень Сперцян показал на поле очень сильный характер, и он очень скоро может стать важным футболистом для нашей команды».

Армения лидирует в группе J, одержав на старте кампании три победы подряд в трех матчах и набрав девять очков.

20-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за главную команду «Краснодара» лишь пять матчей в РПЛ и две игры в Лиге чемпионов, а в основном играл за «Краснодар-2» в ФНЛ (24 матча, 14 голов и четыре результативные передачи).

источник: «РИА Новости»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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