«Ничего нового». Рамос высказался о переговорах с «Реалом» по новому контракту

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как обстоят дела с продлением трудового контракта, который истекает этим летом.

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении за сборную Испании. Хочу принести пользу команде. Что касается моего будущего в «Реале», то ничего нового. Новостей нет. Как только что-то прояснится – я сообщу», – цитирует игрока Marca.

По данным СМИ, клуб предложил Рамосу продлить договор на один сезон с понижением зарплаты на 20%. Футболист ответил отказом и требует сохранения оклада, а также соглашение, рассчитанное на два года.