«Уфа» объявила об отставке Рахимова с поста главного тренера

Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон

«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».