«Уфа» объявила об отставке Рахимова с поста главного тренера

ФК «Уфа» объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера.
Вот, что сказано в заявлении пресс-службы клуба:
«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!»
«Уфа» не выигрывала в чемпионате России с 6 декабря прошлого года, когда на выезде одолела «Ростов» со счетом 1:0. В семи последних турах уфимцы потерпели шесть поражений и набрали лишь одно очко, сыграв на выезде вничью с «Уралом» (0:0, 7 марта).