ЦСКА в дебютном матче Олича обыграл на выезде «Тамбов»

Московские армейцы в 24-м туре чемпионата России в гостях одержали волевую победу над аутсайдером чемпионата «Тамбовом» со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева на 16-й минуте – Артем Архипов реализовал пенальти. Красно-синие сначала отыгрались, а потом вышли вперед, так же реализовав 11-метровые удары; голы на счету Николы Влашича (26-я) и Соломона Рондона (52-я). На 64-й хорват не смог вновь отличиться с точки.

ЦСКА набрал 43 очка и поднялся на четвертое место в таблице, тамбовская команда осталась на последнем месте с 13 очками.

10 апреля состоится матч «Химки» – «Тамбов», а 12 апреля ЦСКА примет волгоградский «Ротор».

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