Дубль Соболева принес победу «Спартаку» в Ростове-на-Дону

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:2 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый тайм получился результативным: обе команды пропустили по два мяча. За «Ростов» в свои ворота забил защитник «Спартака» Павел Маслов (27-я минута) и полузащитник Георгий Махатадзе (32). За красно-белых отличились нигерийский полузащитник Виктор Мозес (23) и форвард сборной России Александр Соболев (44).

Второй тайм не порадовал такой результативностью: всего один мяч на 58-й минуте забил Соболев, оформив таким образом дубль и принеся победу своей команде.

Идущий вторым в таблице «Спартак» набрал 47 очков. 11 апреля красно-белым предстоит дерби с «Локомотивом».

«Ростов» с 37 баллами идет восьмым в РПЛ. 10 апреля в гости на матч к клубу приедет казанский «Рубин», который находится строчкой выше.