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Дубль Соболева принес победу «Спартаку» в Ростове-на-Дону
04 апреля 21:01
автор: Максим Скороходов

Дубль Соболева принес победу «Спартаку» в Ростове-на-Дону

По ходу встречи «Ростов» вел со счетом 2:1.

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:2 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый тайм получился результативным: обе команды пропустили по два мяча. За «Ростов» в свои ворота забил защитник «Спартака» Павел Маслов (27-я минута) и полузащитник Георгий Махатадзе (32). За красно-белых отличились нигерийский полузащитник Виктор Мозес (23) и форвард сборной России Александр Соболев (44).

Второй тайм не порадовал такой результативностью: всего один мяч на 58-й минуте забил Соболев, оформив таким образом дубль и принеся победу своей команде.

Идущий вторым в таблице «Спартак» набрал 47 очков. 11 апреля красно-белым предстоит дерби с «Локомотивом».

«Ростов» с 37 баллами идет восьмым в РПЛ. 10 апреля в гости на матч к клубу приедет казанский «Рубин», который находится строчкой выше.

Российская премьер-лига

24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва) - 2:3 (2:2)

Голы: Маслов, 27 (авт.), Махатадзе, 32 - Мозес, 23, Соболев, 44, 58.

«Ростов»: Песьяков, Алеэсами, Поярков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Глебов, Хасимото (Гигович, 68), Махатадзе (Мамаев, 77), Альмквист (Байрамян, 77), Полоз, Соу.

«Спартак»: Максименко, Жиго (Гапонов, 80), Маслов, Джикия, Айртон, Мозес (Ещенко, 90), Умяров, Зобнин, Промес (Хендрикс, 87), Ларссон (Бакаев, 90), Соболев.

Предупреждения: Промес, 15, Соу, 52, Зобнин, 62, Хендрикс, 87.

источник: «Советский спорт»
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