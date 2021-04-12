ЦСКА обыграл на своем поле «Ротор»

Московский ЦСКА в заключительном матче 25-го тура чемпионата России на своем поле переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0.
Чидера Эджуке вывел хозяев вперед в компенсированное время к первому тайму. На 71-й минуте венесуэльский нападающий Саломон Рондон упрочил преимущество армейцев.
Красно-синие поднялись на четвертое место, набрав 46 очков. У «Ротора» осталось 18 очков и 14-е место в турнирной таблице.
17 апреля волгоградцы примут московское «Динамо», днем позже ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи».
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