Бонуччи сдал отрицательный тест на коронавирус

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что центральный защитник команды Леонардо Бонуччи излечился от коронавируса.

По информации источника, 33-летний итальянец получил два отрицательных теста на Covid-19. Отмечается, что сегодня, 13 апреля, игрок может приступить к тренировкам в общей группе «бьянконери».

Таким образом, футболист сможет помочь туринскому клубу в матче 31-го тура Серии А с «Аталантой».

В нынешнем сезоне Бонуччи отыграл 29 матчей, отличившись двумя забитыми мячами. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка.