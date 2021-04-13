Генич - о матче «ПСЖ» - «Бавария»: Я думаю, снова будет немало голов

Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала ЛЧ между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».

«На мой взгляд, опять должны быть голы. «Баварии» надо забивать, нужно забивать минимум два, но на ноль мюнхенцы вряд ли могут сыграть, учитывая их потери, и в атаке в том числе. второй раз за неделю «Бавария» не должна проиграть Парижу, даже несмотря на кадровый дефицит игроков атаки», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, что в первой встрече победу со счетом 3:2 одержал парижский клуб.

Ответная игра состоится сегодня, 13 апреля. Начало матча - в 22:00 (мск).