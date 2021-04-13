Сандро Шварц: Я очень впечатлен Москвой, в этом городе чувствуется особая энергия

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о проживании в Москве.

«Я очень впечатлен Москвой. Когда у нас есть выходные, мы с удовольствием выезжаем в город с тренерским штабом. Мне очень нравится культура, я впечатлен Красной площадью. В этом городе чувствуется особая энергия», - сказал специалист в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, что Шварц возглавил бело-голубых 14 октября 2020 года. Ранее он работал в немецком «Майнце».

В нынешнем сезоне «Динамо» после 25 матчей в чемпионате России занимает шестую строчку, набрав 43 очка.