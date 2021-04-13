Флик - о матче «ПСЖ» - «Бавария»: Хотим сотворить в Париже небольшую сенсацию

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала ЛЧ с «ПСЖ».

«Мы должны забивать как минимум дважды. Задача перед командой стоит непростая, но именно ради таких матчей мы и играем в футбол. Хотим сотворить в Париже небольшую сенсацию», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой встрече победу со счетом 3:2 одержал парижский клуб.

Отметим, что с «ПСЖ» не сыграет из-за повреждения основной форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Ответная игра состоится сегодня, 13 апреля. Начало матча - в 22:00 (мск).