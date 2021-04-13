«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба на Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена игроками с «Ювентусом» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, английскому клубу хотелось бы вернуть в свой состав форварда Криштиану Роналду. Для этого «манкунианцы» готовы отправить в Турин полузащитника Поля Погба.

36-летний португалец выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год – на его счету 118 голов и 69 ассистов в 292 матчах.

Что касается Погба, то 28-летний француз защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Хавбек отыграл 178 встреч, в которых отличился 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Игрок вернулся в МЮ летом 2016-го – стоимость его трансфера составила 105 миллионов евро.