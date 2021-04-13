Умер главный врач московского «Динамо» Ярдошвили

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром на 67-м году жизни. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

«Не стало Александра Ярдошвили. Наш прославленный спортивный доктор, который поработал в ЦСКА и «Локо», а сейчас трудился в столичном «Динамо», умер сегодня утром», - написал Конов.

Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.