«Тоттенхэм» планирует выставить на трансфер четырех игроков, включая Льориса

«Тоттенхэм» планирует продать четырех игроков команды по окончании текущего сезона.

Согласно информации The Daily Mail, лондонская команда готова расстаться с голкипером Уго Льорисом, защитниками Хуаном Фойтом, Сержом Орье, а также форвардом Эриком Ламелой.

Отмечается, что «шпоры» намерены обновить свой состав в летнее трансферное окно для того, чтобы улучшить свои результаты в АПЛ, а также в еврокубковых турнирах.

После 31 тура подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

В рамках нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Тоттенхэм» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).