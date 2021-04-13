Черданцев - о Сухине: Бывшие арбитры не должны занимать должности в клубах

Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о произошедшей ситуации, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина, ранее являвшийся арбитром, перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) заходил в судейскую комнату.

«Нужно принять поправку в регламент, что бывший арбитр, судивший на профессиональном уровне, не может занимать никакие должности в профессиональном клубе. Сухина же не один такой на весь чемпионат. Во многих клубах есть бывшие судьи. Такого быть просто не должно», - написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Напомним, что московский «Спартак» подал протест на судейские решения в матче с «Локомотивом». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым.