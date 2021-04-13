Лещенко - о кончине Ярдошвили: Хочу принести соболезнования его родным и близким

Народный артист Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», дал комментарий после новости о смерти главного врача бело-голубых Александра Ярдошвили.

«К сожалению, лично я его не знал. Как болельщик «Динамо» хочу принести соболезнования его родным и близким», - приводит слова певца «СЭ».

Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.