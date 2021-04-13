Калиниченко - о матче «Челси» - «Порту»: Я думаю, что игра будет богатой на голы

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала ЛЧ между лондонским «Челси» и «Порту».

«В ответном матче игроки «Порту» точно не станут отсиживаться в обороне. Им надо брать быка за рога и отыгрывать два мяча. Максимально быстро постараются португальцы вернуться в их противостояние. Для этого им нужны голы и быстро.

«Челси» в этом матче будет легче играть. Он сможет сосредоточиться на обороне и работать на контратаки. Благо, у «синих» есть бегущие игроки, которые способны обеспечить команду одним-двумя быстрыми голами. Предполагаю, что их ответная встреча будет богатой на голы», - приводит слова Калиниченко «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, что в первой игре победу со счетом 2:0 одержали подопечные Томаса Тухеля.

Ответный матч пройдет сегодня, 13 апреля в Севилье. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.