FARE обратилась к КДК РФС по поводу ситуации с расистскими оскорблениями в отношении Гилерме

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с обращением в адрес Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по поводу ситуации, возникшей между болельщиками «Спартака» и голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме.

– Гилерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против «Спартака» последние пять лет. Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе, – говорится в сообщении FARE.

Как сообщает «МК-Спорт», во время матча 25-го тура РПЛ, в котором железнодорожники на своем поле обыграли красно-белых со счетом 2:0, болельщики гостей скандировали расистские кричалки в адрес 35-летнего голкипера. В свою очередь, фанаты заявили, что игрок сам провоцировал их на конфликтную ситуацию, показывая им неприличные жесты.

Сегодня, 13 апреля, КДК на своем заседании рассмотрит вопрос о возможном наказании для «Спартака».