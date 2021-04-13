Александр Самедов: Буквально два дня назад видел Ярдошвили. Я в шоке

Бывший футболист сборной России Александр Самедов дал комментарий после новости о смерти главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Я в шоке. Конечно, хочу принести глубочайшие соболезнования его семье. Я его хорошо знал, мы работали в «Локомотиве». Я его видел буквально два дня назад на скамейке в матче против «Урала». Я еще обратил внимание на то, что он хорошо выглядел. Это был прекрасный человек», - приводит слова Самедова «СЭ».

Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.