Хюттер возглавит менхенгладбахскую «Боруссию» в следующем сезоне

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер займет аналогичную должность в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Об этом сообщает пресс-служба «жеребцов».

Отмечается, что контракт 51-летнего специалиста будет рассчитан на три года. Австрийский наставник приступит к работе с июля 2021 года. Тем самым, он сменит на данном посту Марко Розе, который этим летом возглавил другую «Боруссию» – из Дортмунда.

Хюттер руководил «Айнтрахтом» с июля 2018 года. При нем команда приняла участие в 135 матчах, одержав 65 побед, 30 раз сыграв вничью и потерпев 40 поражений.