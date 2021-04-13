Ольга Смородская: В судейскую никто не должен заходить, но давать за это «технарь» слишком жестоко

Экс-президент железнодорожников Ольга Смородская выразила мнение о скандальной ситуации вокруг матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак».

«В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это «технарь» слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков», - приводит слова Смородской «СЭ».

«Спартак» обратился в КДК РФС, заседание комитета состоится сегодня, 13 апреля в 14:00. Также красно-белые подали жалобу на судейство бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Напомним, что «Локомотив» после 25 матчей в РПЛ занимает третью позицию, набрав 46 очков. «Спартак» же расположился на второй строчке - 47 баллов.