«Спартак» ответил на претензии «Локомотива», обвинившего клуб в одобрении расизма

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал ситуацию с заявлением представителей «Локомотива» по поводу инцидента в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2) между болельщиками красно-белых и голкипером Маринато Гилерме.

Отметим, что ранее «Спартак» сообщил, что голкипер железнодорожников неоднократно провоцировал фанатов их команды, показывая неприличные жесты. В ответ болельщики скандировали расистские кричалки в адрес игрока.

– Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что еще вчера я назвал позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдергивать цитаты из контекста? Тем не менее, все нарушения, имеющие отношения к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Сегодня, 13 апреля, КДК РФС на своем заседании рассмотрит вопрос о возможном наказании для «Спартака».