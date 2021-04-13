«Локомотив»: Вместо осуждения расизма «Спартак» фактически одобряет поведение своих фанатов

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев ответил на заявление представителей «Спартака» о том, что у красно-белых имеется видеозапись, на котором голкипер железнодорожников Маринато Гилерме провоцировал болельщиков команды соперников во время матча 25-го тура РПЛ.

Отметим, что фанаты «Спартака» подвергли 35-летнего вратаря расистским оскорблениям.

– Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму, – цитирует Бедарева Sport24.

Сегодня, 13 апреля, КДК РФС на своем заседании рассмотрит вопрос о возможном наказании для «Спартака».