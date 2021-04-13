Президент «Урала» - о скандале вокруг матча «Локомотив» - «Спартак»: Я думаю, что все это надумано

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение о скандальной ситуации вокруг матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак».

«Я там не был и не знаю, как могло быть. Но даже если Сухина и зашел, то считаю, что он ничего такого не мог сделать или как-то повлиять. Мое мнение, что это все надумано и не красит такую большую команду, как «Спартак», да и российский футбол в целом», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

«Спартак» обратился в КДК РФС, заседание комитета состоится сегодня, 13 апреля в 14:00. Сухине грозит пожизненное отстранение от футбола, а «Локомотиву» техническое поражение.

Также красно-белые подали жалобу на судейство бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Напомним, что «Локомотив» после 25 матчей в РПЛ занимает третью позицию, набрав 46 очков. «Спартак» же расположился на второй строчке - 47 баллов.