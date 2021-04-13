Рустем Сайманов: У «Рубина» нет радости по поводу того, что с «Локомотива» могут снять очки

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с участием начальника «Локомотива» Станислава Сухины, возникшей перед домашним матчем железнодорожников со «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что 52-летнему специалисту грозит пожизненное отстранение от футбола за присутствие в судейской комнате перед встречей его команды с красно-белыми. Сам клуб может получить техническое поражение.

– Возможное снятие очков с «Локомотива»? У нас радости по этому поводу точно не будет, нам такие «бонусы» не нужны. Всегда говорил, что надо завоевывать очки на футбольном поле, а не так. Я там не был, поэтому не могу сказать, что именно произошло. У нас есть компетентный орган, который будет разбираться в этой ситуации, – цитирует Сайманова Sport24.

Напомним, что «Локомотив» после 25 матчей в РПЛ занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 46 очков.