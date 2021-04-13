Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о враче «Динамо» Ярдошвили

Матчи 26-го тура начнутся с минуты молчания в память о главном враче московского «Динамо» Александре Ярдошвили, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу российской премьер-лиги.
Ярдошвили являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.
Встречи 26-го тура чемпионата России состоятся с 17 по 18 апреля.
источник: МК-Спорт