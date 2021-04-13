«Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с голкипером «Локомотива» Гилерме

«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал заявление клуба относительно возникшей ситуации между болельщиками команды и вратарем «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Напомним, что во время игры фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес 35-летнего голкипера. В свою очередь, болельщики заявили, что игрок сам провоцировал их на конфликтную ситуацию.

– Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах. Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера, – говорится в заявлении красно-белых.

В данный момент в Доме футбола в очном формате проходит очередное заседание КДК РФС, где будет принято решение о санкциях в отношении «Спартака».