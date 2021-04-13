Андрей Талалаев: «Договорняки» не играются со счетом 0:3

Андрей Талалаев назвал смешными подозрения по поводу того, что матчи его команды против «Уфы» имели договорной характер.

7 апреля «Ахмат» обыграл «Уфу» 1:0 на своем поле в четвертьфинале Кубка России, а три дня спустя 10 апреля уступил тому же сопернику 0:3 в матче чемпионата РПЛ.

«Я не специалист в этом деле, но «договорняки» не играются со счетом 0:3, – отметил Талалаев в интервью для Sport24.ru – Обычно они заканчиваются – 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты – договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист – ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушел без зубов».