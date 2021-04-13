Впервые в истории на матч ФНЛ в качестве главного арбитра назначена женщина

Впервые на матч первенства ФНЛ в качестве главного арбитра назначена женщина.
17 апреля в историю войдет Анастасия Пустовойтова. Как сообщает RT, ссылаясь на официальный сайт турнира, она назначена судьей матча «Чертаново» (Москва) – «СКА-Хабаровск».
Помогать ей будут ассистенты Андрей Кужелев и Павел Новиков. Инспектор встречи – Александр Колобаев, а делегат – Евгений Летин.
Встреча 37-го тура первенства ФНЛ пройдет в ближайшую субботу в Москве в Спортивном городке «Лужников».
источник: «RT на русском»