«Реал» не может договориться о новом контракте с Васкесом

«ПСЖ» и «Бавария» претендуют на испанского нападающего «Реала» Лукаса Васкеса.

По информации AS, мадридский клуб не может договориться о новом соглашении с 29-летним форвардом. Контракта с футболистом истекает летом 2021 года. «Реал» предлагает Васкесу 3-летний контракт с зарплатой чуть более трех миллионов евро в год. Таким образом, заработок испанца сократится на 10%.

В матче с «Барселоной» нападающий был заменен на 43-й минуте из-за болей в колене.

В текущем сезоне Васкес провел 34 матча, в его активе два гола и восемь результативных передач.