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13 апреля 16:32
автор: Владислав Корегин

Илкай Гюндоган: Холанд обладает выдающимся талантом – он доставит неудобства обороне любого клуба

Игра между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится 14 апреля.

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» поделился мнением об игре форварда немецкой команды Эрлинга Холанда.

Отметим, что встреча между клубами состоится завтра, 14 апреля, в 22:00 мск. Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

– Холанд обладает выдающимся талантом. Он много забивает, физически силен, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Эрлинг может доставить неудобство обороне любой команды. Думаю, что в дальнейшем он будет еще больше прогрессировать и имеет все шансы добраться до самых вершин, – цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд принял участие в 34 матчах, забил 33 гола и отдал 10 ассистов. В данный момент норвежец является лучшим бомбардиров Лиги чемпионов, отличившись десятью забитыми мячами в семи встречах.

источник: UEFA (УЕФА)
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