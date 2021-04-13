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КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.79
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.90 Х 3.30 П2 1.82
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
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Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Бавария 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.20
Португалия - Сегунда 22:30 Мафра 0 Каза Пия 0
13 апреля 16:41
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Тедеско - кандидат на пост главного тренера «Айнтрахта»

Также клуб из Франкфурта интересуется Ральфом Рангником.

«Айнтрахт» ищет нового главного тренера на замену Адольфу Хюттеру, который со следующего сезона будет руководить менхенгладбахской «Боруссией».

По информации 90min.com, одним из кандидатов на пост наставника является Доменико Тедеско. Сейчас специалист возглавляет московский «Спартак». Руководство «Айнтрахта» знает, что 35-летний немец не собирается продлевать контракт с российским клубом, поэтому планирует рассмотреть его кандидатуру.

На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 53 балла.

источник: 90min.com
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