СМИ: Тедеско - кандидат на пост главного тренера «Айнтрахта»

«Айнтрахт» ищет нового главного тренера на замену Адольфу Хюттеру, который со следующего сезона будет руководить менхенгладбахской «Боруссией».

По информации 90min.com, одним из кандидатов на пост наставника является Доменико Тедеско. Сейчас специалист возглавляет московский «Спартак». Руководство «Айнтрахта» знает, что 35-летний немец не собирается продлевать контракт с российским клубом, поэтому планирует рассмотреть его кандидатуру.

На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 53 балла.